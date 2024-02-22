Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Ansiklopedisi\'nin Dr. Tayyar Altıkulaç\'ın bir meyvesi olduğunu belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, uzun süren çalışmalarla hazırlanan ve insanlığın hizmetine sunulan 46 ciltlik İslam Ansiklopedisi'nin, Dr. Tayyar Altıkulaç'ın seneler önce attığı tohumun bir meyvesi olduğunu belirtti.
Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı konferans salonunda düzenlenen Ustalara Saygı "Zorlukları Aşmaya Adanmış Bir Ömür: Dr. Tayyar Altıkulaç" panelinde bir konuşma yaptı.
Hazreti Muhammed'in vahiyden aldığı ilhamla Medine'yi, İslam medeniyetinin merkezi haline getirdiğini, medeniyetin de cami ve medrese merkezli olduğunu söyleyen Erbaş, Diyanet'i Mescid-i Nebevi'nin varisi olarak gördüklerini belirtti.
Eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç'ın görevini çok iyi yerine getirdiğini vurgulayan Erbaş, "Hiç şüphesiz milletimizin manevi hayatına rehberlik eden bir teşkilatın öncülerinden olmak son derece değerli bir payedir. Tayyar Hocamızın gerek başkanlığı döneminde gerekse emeklilik sürecinde öncülük ettiği hizmetler saymakla bitirilemez." diye konuştu.
"Yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalara imza attı"
Erbaş, Altıkulaç'ın başkanlığı sırasında "Bilmek bir meziyet ise yapabilmek daha büyük bir meziyet ve devlettir" anlayışını diri tutarak, cesareti, feraseti, ilmi ve beşeri ilişkilerdeki mahareti ile teşkilatın çehresini ve işleyişini değiştirecek, geliştirecek önemli çalışmalara imza attığını ifade etti. Erbaş, Altıkulaç'ın yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.
Erbaş, Altıkulaç'ın, Türkiye Diyanet Vakfı için de önemli hizmetler ortaya koyduğunu dile getirerek, "Uzun süren çalışmalarla hazırlanan ve insanlığın hizmetine sunulan 46 ciltlik İslam Ansiklopedisi de muhterem hocamızın seneler önce bu bereketli topraklara attığı tohumun muhteşem bir meyvesi olmuştur. Muhterem hocamız, bir ilim ve devlet adamı kimliği, şahsına münhasır hasbiliği, samimiyeti ve ilim vakarıyla hem teşkilatımızın kıymetli mensuplarında ve hem de milletimizin zihin ve gönül dünyasında derin izler bırakmıştır." dedi.
Dine, ilme ve millete hizmet yolunda gösterilen çabaların ve büyük emeklerin gerçek karşılığının, Allah katında değerlendirilerek eksiksiz ödeneceğinin altını çizen Erbaş, "Böyle bir gaye ile icra edilen ustalara saygı programı, hocamızın kimliği, şahsiyeti, kendisinden sonraki nesillere bırakacağı emaneti, samimi duygu ve düşüncelerinin daha yakından tanınmasına ve onun öncülüğü ile gerçekleştirilen hizmetlerin gelecek nesillere aktarılmasına vesile olacaktır." diye konuştu.
Ali Erbaş'ın konuşmasının ardından Ustalara Saygı "Zorlukları Aşmaya Adanmış Bir Ömür: Dr. Tayyar Altıkulaç" paneli gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Ansiklopedisi'nin Dr. Tayyar Altıkulaç'ın bir meyvesi olduğunu belirtti - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?