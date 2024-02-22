Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Ansiklopedisi\'nin Dr. Tayyar Altıkulaç\'ın bir meyvesi olduğunu belirtti

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, uzun süren çalışmalarla hazırlanan ve insanlığın hizmetine sunulan 46 ciltlik İslam Ansiklopedisi'nin, Dr. Tayyar Altıkulaç'ın seneler önce attığı tohumun bir meyvesi olduğunu belirtti.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı konferans salonunda düzenlenen Ustalara Saygı "Zorlukları Aşmaya Adanmış Bir Ömür: Dr. Tayyar Altıkulaç" panelinde bir konuşma yaptı.

Hazreti Muhammed'in vahiyden aldığı ilhamla Medine'yi, İslam medeniyetinin merkezi haline getirdiğini, medeniyetin de cami ve medrese merkezli olduğunu söyleyen Erbaş, Diyanet'i Mescid-i Nebevi'nin varisi olarak gördüklerini belirtti.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç'ın görevini çok iyi yerine getirdiğini vurgulayan Erbaş, "Hiç şüphesiz milletimizin manevi hayatına rehberlik eden bir teşkilatın öncülerinden olmak son derece değerli bir payedir. Tayyar Hocamızın gerek başkanlığı döneminde gerekse emeklilik sürecinde öncülük ettiği hizmetler saymakla bitirilemez." diye konuştu.

"Yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalara imza attı"

Erbaş, Altıkulaç'ın başkanlığı sırasında "Bilmek bir meziyet ise yapabilmek daha büyük bir meziyet ve devlettir" anlayışını diri tutarak, cesareti, feraseti, ilmi ve beşeri ilişkilerdeki mahareti ile teşkilatın çehresini ve işleyişini değiştirecek, geliştirecek önemli çalışmalara imza attığını ifade etti. Erbaş, Altıkulaç'ın yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.

Erbaş, Altıkulaç'ın, Türkiye Diyanet Vakfı için de önemli hizmetler ortaya koyduğunu dile getirerek, "Uzun süren çalışmalarla hazırlanan ve insanlığın hizmetine sunulan 46 ciltlik İslam Ansiklopedisi de muhterem hocamızın seneler önce bu bereketli topraklara attığı tohumun muhteşem bir meyvesi olmuştur. Muhterem hocamız, bir ilim ve devlet adamı kimliği, şahsına münhasır hasbiliği, samimiyeti ve ilim vakarıyla hem teşkilatımızın kıymetli mensuplarında ve hem de milletimizin zihin ve gönül dünyasında derin izler bırakmıştır." dedi.

Dine, ilme ve millete hizmet yolunda gösterilen çabaların ve büyük emeklerin gerçek karşılığının, Allah katında değerlendirilerek eksiksiz ödeneceğinin altını çizen Erbaş, "Böyle bir gaye ile icra edilen ustalara saygı programı, hocamızın kimliği, şahsiyeti, kendisinden sonraki nesillere bırakacağı emaneti, samimi duygu ve düşüncelerinin daha yakından tanınmasına ve onun öncülüğü ile gerçekleştirilen hizmetlerin gelecek nesillere aktarılmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Ali Erbaş'ın konuşmasının ardından Ustalara Saygı "Zorlukları Aşmaya Adanmış Bir Ömür: Dr. Tayyar Altıkulaç" paneli gerçekleştirildi.