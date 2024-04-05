Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi'ni değerlendirdi

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi'nin bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Bu geceyi değerli kılan Kur'an-ı Kerim'i özümüze, sözümüze ve hayatımıza yansıtmaya gayret edelim. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Kur'an'ın rahmet yüklü mesajlarıyla buluşturalım." dedi.

Erbaş, ramazanın son cuma gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hutbe irat etti, ardından cuma namazını kıldırdı.

Ramazanın son günlerinde olunduğunu hatırlatan Erbaş, "Bugün, üzerimize güneşin doğduğu en hayırlı gün olan cuma. Bu akşam ise bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Bizleri bu kıymetli vakitlerle kavuşturan Yüce Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun. Ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Cumamız ve Kadir Gece'miz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Kadir Gecesi'ni uzunca bir ömürden daha bereketli kılanın, Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlanması olduğunu belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birinin "Burhan" olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"O, doğruluğundan hiçbir şüphe olmayan yegane kitaptır. Ona uyan yücelir, ondan yüz çeviren zillete düşer. Kur'an, 'Hakim'dir. Hikmet yüklü öğütlerle doludur. Onun davetine kulak veren Rabb'inin rızasını kazanır, ona sağır kesilen kendini felakete sürükler. Kur'an 'Furkan'dır. O, hak ile batılı birbirinden ayıran son ilahi kelamdır. Ona sarılan hakikati bulur, ondan uzaklaşan yanlış yollara sapar. Kur'an 'Zikir'dir. Onu okuyan huzura erer, onu terk eden Allah'ın rahmetinden mahrum kalır. Kur'an 'Mübin'dir. Onu anlayıp yaşayan dünya ve ahiret saadetine ulaşır, kendini ondan yoksun bırakan karanlıklar içinde kaybolur."

Erbaş, bunun için Hazreti Muhammed'in Arafat'taki Veda Hutbesi'nde Müslümanlara ve tüm insanlığa, "Size iki şeyi emanet bıraktım. Bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız, Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünneti." vasiyetinde bulunduğunu aktardı.

Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlardan son nefeslerine kadar imanlarına sadık kalmalarını ve yalnız Allah'a kulluk etmelerini istediğini belirten Erbaş, "Kur'an bizden, Peygamber Efendimizin yüce ahlakıyla ahlaklanmamızı, onun örnekliğinde nezih bir hayat yaşamamızı ister. Kur'an bize, dünyadayken yapıp ettiklerimizden ahirette mutlaka hesaba çekileceğimizi bildirir." diye konuştu.

Hazreti Peygamberin hadisinde "Allah, bu Kur'an ile nice toplumları yüceltir, nicelerini alçaltır." buyurduğunu anımsatan Erbaş, "Bizler, Kur'an-ı Kerim'e ve onu bize öğreten Peygamberimize hakkıyla tabi olduğumuzda yüceliriz. Adaleti, sevgiyi, merhameti, hak ve hakikati dünyaya hakim kılarız. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve sükunetimizi muhafaza ederiz. Zulmün ve zalimlerin önünde en büyük engel oluruz. Mazlumları ve mağdurları sevindirmeye devam ederiz. İstiklal Marşı şairimizin dediği gibi, beşerin derdine derman olur ancak Kur'an, Kur'ansız artık canavardan beterdir insan." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu gece bütün insanlık için Rabb'imize çokça dua edelim"

Erbaş, Hazreti Muhammed'in başka bir hadisinde de "İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya edenin geçmiş günahları affedilir.' müjdesini verdiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyleyse Kadir Gecesi'ni bir fırsat olarak görelim. Bu geceyi değerli kılan Kur'an-ı Kerim'i özümüze, sözümüze ve hayatımıza yansıtmaya gayret edelim. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Kur'an'ın rahmet yüklü mesajlarıyla buluşturalım. Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu bilmeyen kardeşlerimiz bir an önce okumayı, kıraat etmeyi öğrensin. Bilenler, okusun, okuyanlar anlamaya gayret etsin. Nihai hedefimiz Kur'an'a göre hayatımızı tanzim etmektir. Kur'an bizim hayat rehberimizdir. Kur'an'ı hayat rehberi edinmekten mahrum bir hayat ne yazık ki müminler için çekilmez bir hayat haline gelir."

Cemaate seslenen Erbaş, "Bu gece kendimiz, ailemiz, Ümmet-i Muhammed ve bütün insanlık için Rabb'imize çokça dua edelim, O'ndan bağışlanma dileyelim. Allah Resulü'nün Kadir Gecesi'nde yapılmasını tavsiye ettiği şu duayı dilimizden düşürmeyelim, 'Ya Rabbi. Sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet Allah'ım.'" ifadelerini kullandı.

Bayram namazına ve sonrasında yapılacak duaya davet

Hutbeyi bitirmeden önce iki hususu paylaşmak istediğini de dile getiren Erbaş, cemaate şu çağrıda bulundu:

"Kardeşlerim, sizleri camilerimizin manevi atmosferinde buluşmaya, ailece bayram namazına davet ediyorum. Ülkemiz, şehitlerimiz, Gazzeli masumlar, mazlumlar, zalim ve işgalcilerin bombaları altında inim inim inleyen bütün kardeşlerimiz için bayram namazından sonra hep birlikte dua etmeye davet ediyorum. İnşallah bayram namazından hemen sonra camilerimizin mihraplarında hep birlikte duaya duracağız. Yapılacak duaya öyle gönülden amin diyelim ki aminlerimiz Gazzeli kardeşlerimizin kurtuluşuna, işgalci zalimlerin kahrına vesile olsun inşallah."

Bayram vesilesiyle birçok kişinin yolculuğa çıkacağına da değinen Erbaş, "Yolculuk boyunca hem kendimizi hem de başkalarını tehlikeye düşürecek davranışlardan uzak duralım. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım, onun esiri olmayalım. Acelecilik yaparak kazalara sebebiyet vermeyelim. Bayram sevincini hüzne dönüştürmeyelim." uyarısı yaptı.