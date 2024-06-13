Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kur'an, bizi kendimize ve Rabb'imize yakınlaştıran bir hayat kitabıdır - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kur'an, bizi kendimize ve Rabb'imize yakınlaştıran bir hayat kitabıdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kadın irşat görevlileriyle bir araya geldiği programda, Kur'an'ın bizi kendimize ve Rabb'imize yakınlaştıran, kötülüklere ve günahlara karşı bizi koruyan, dünyamızı mamur eden, ahiret duyarlılığı tesis eden bir hayat kitabı olduğunu belirtti. Erbaş ayrıca, kadın irşat ekiplerinin hac organizasyonunun yükünün yarısından çoğunu aldığını ve Kur'an-ı Kerim'i okumanın bir ibadet olduğunu vurguladı.

13.06.2024 23:11
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an, bizi kendimize ve Rabb'imize yakınlaştıran, kötülüklere ve günahlara karşı bizi koruyan, dünyamızı mamur eden, ahiret duyarlılığı tesis eden bir hayat kitabıdır." dedi.

Erbaş, kadın irşat görevlileriyle bir araya geldiği programda, bu yıl Türkiye'den kutsal topraklara gelen hacı adaylarının yüzde 53'ünü kadınların oluşturduğunu belirtti.

Bu kapsamda kadın irşat ekiplerinin hac organizasyonunun yükünün yarısından çoğunu aldığına dikkati çeken Erbaş, tarihin başladığı yerde, vahyin merkezinde olduklarını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın yeryüzüne bir ikramı olarak nitelendiren Erbaş, "Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, iyiyi kötüden ayıran bir ölçüdür. Kur'an, bize iyi bir insan olmayı, iyi bir kul, iyi bir baba, iyi bir anne, iyi bir evlat, iyi bir kardeş olmayı öğütleyen bir kitaptır." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'i okumanın bir ibadet olduğunu aktaran Erbaş, "Allah'ın kelamını okumak, ibadetlerin en büyüklerinden birisi. Bunu hacılarımıza inşallah anlatacağız. Kur'an dinlemek bir ibadet, anlamaya çalışmak bir ibadettir. Kur'an, bizi kendimize ve Rabb'imize yakınlaştıran, kötülüklere ve günahlara karşı bizi koruyan, dünyamızı mamur eden, ahiret duyarlılığı tesis eden bir hayat kitabıdır." dedi.

Namazın önemini de dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Namaz, en büyük zikir, dinin direği, müminin miracı, insanı kötülüklerden uzaklaştıran namazın bu yönünü mutlaka hacılarımızın buradan dönünceye kadar anlamalarını sağlamamız, onların da evlatlarına, gençlerimize, akrabalarına, komşularına buradan aldıkları namaz şuurunu, namaz bilincini anlatmaları için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Çocuklarınızın, gençlerin şuurlu bir şekilde ihmal etmeden namazlarını kıldıklarını düşünsenize her Müslümanın, muhteşem olmaz mı? Dolayısıyla günde beş vakit aşkla yöneldiğimiz Kabe'ye kavuşmanın heyecanı içerisinde olduğumuz şu günlerde bizim namaz konusuna daha fazla zaman ayırmamız lazım. Vatandaşlarımızı burada bol bol namaz kılmaya teşvik etmemiz lazım."

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile ortak çalışmalar yaptıklarını belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Özellikle 'Tark-i Mekke' uygulamasının kolaylaştırıcı etkisini hepiniz gördünüz. Başta hac ve umre olmak üzere din hizmetleri konusunda tecrübe paylaşımı, teknoloji kullanımı, İslam'ın ahkamına ve zamanın şartlarına uygun şekilde haccın kolaylaştırılması konularında işbirliği yapıyoruz. Dolayısıyla ben her zaman, tecrübeli devlet adamı, aziz dostum, kıymetli kardeşim, Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia'ya teşekkür ediyorum. Harameyn-i Şerifeyn'e ve dünyanın dört bir yanından buraya gelen Rahman'ın misafirlerine hizmet etmek, kuşkusuz şerefli bir görevdir. İslam dünyasının kalbinin attığı yere, Harameyn-i Şerifeyn'e ve Rahman'ın misafirlerine hizmetlerinden dolayı, Hadimü'l Harameyni Şerifeyn Melik Selman bin Abdulaziz, veliyyül ahd Muhammed bin Selman ve Hac ve Umre Bakanı Sayın Dr. Tevfik er-Rabia ve çalışma arkadaşlarına ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum."

Kaynak: AA

Ali Erbaş, Hac, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kur'an, bizi kendimize ve Rabb'imize yakınlaştıran bir hayat kitabıdır - Son Dakika

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