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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda buluştu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda buluştu. Erbaş, şehitlik mertebesinin peygamberlikten sonra en yüce mertebe olduğunu vurgulayarak, vatan sevgisinin imandan geldiğine dikkat çekti.

02.04.2024 22:24
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle iftarda buluştu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Erbaş, ramazan ayının son 10 gününe girildiğini hatırlatarak, bu günlerin cehennemden kurtuluş günleri olduğuna işaret etti.

Erbaş, şehitlik mertebesinin peygamberlikten sonra en yüce mertebe olduğunu ifade ederek, "Bunu hem Kur'an'dan hem de hadislerden öğreniyoruz. Onun için şehitlerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz başımızın tacı. Biz sizi öyle görüyoruz ve siz bizim için çok değerlisiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şehitlerimize hatimler indiriyoruz, onların ruhlarına gönderiyoruz, onları Peygamberimizin yanında konumlandırıyoruz. O mertebeyi Allah bizlere de nasip eylesin." diye konuştu.

Vatan sevgisinin imandan geldiğine dikkati çeken Erbaş, "Allah, Peygamber, ezan, bayrak sevgisi, hepsi bizim için çok önemli. Biz çocuklarımızı, gençlerimizi bu değerlerle, bu anlayışla yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bizim için şehitlik çok büyük bir mertebe. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Şehit yakını kardeşlerimize hayırlı, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İnşallah çocuklarımızla, yavrularımızla birlikte güzel vatanımızda, şehitlerimizin kanlarından rengini alan bayrağımızın gölgesi altında uzun ömürler yaşamayı Cenabıhak hepimize nasip eylesin inşallah. Şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde hep ayaktayız. Onun için askerimize Mehmetçik demişiz. Şanlı ordumuza Peygamber ocağı demişiz. Onun için bizim ordumuz çok şanlı. Askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz hepsi çok değerli, çok mübarek, çok muhterem."

Kaynak: AA

Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

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