Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vatikan'da Papa Fransuva ile görüştü - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vatikan'da Papa Fransuva ile görüştü

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İtalya Diyanet Vakfı'nın genel kurulu için geldiği İtalya'da Papa Fransuva ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin-İsrail meselesi ve barış çağrılarını içeren mektubunu Papa'ya iletti. Başkan Erbaş, Papa ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

13.04.2024 18:07
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- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vatikan'da Papa Fransuva ile görüştü

VATİKAN - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İtalya Diyanet Vakfı'nın genel kurulu için geldiği İtalya'da Papa Fransuva ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin- İsrail meselesi ve barış çağrılarını içeren mektubunu Papa'ya iletti.

Başkan Erbaş, Papa ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İtalya'da binlerce vatandaşa diyanet hizmetlerini daha yakından sağlamak için kurulan Vakfın genel kurulunu gerçekleştirmek üzere burada bulunduklarını dile getiren Başkan Erbaş, Papa ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış mümkün değil"

Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

"Dünyanın gündeminde olan önemli konuları ve özellikle Filistin'de yaşananlarla ilgili mesajlar taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu bu görüşmede Papa Fransuva'ya takdim etmiş olduk. Cumhurbaşkanımız bu mektuplarında, Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın mümkün olamayacağını ifade etmişlerdir. Mektuplarında aynı şekilde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin vücut bulmasının ve uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini almasının şart olduğu mesajı verilmiştir."

"Herkesin katledildiği bir durumla karşı karşıyayız"

Papa ile görüşmelerinin ana merkezini; İsrail'in Filistin'de işlediği cinayet, katliam ve insanlık suçları oluşturduğunu dile getiren Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Barış ve birlikte yaşamanın simgesi olan Kudüs'ün, İsrail zulmü altında olduğu Müslüman-Hristiyan demeden, bebek, çocuk, masum demeden, cami-kilise gözetmeden her yerin yakılıp yıkıldığı, çocuk-yaşlı-hasta-kadın demeden herkesin katledildiği bir durumla karşı karşıyayız. Bu duruma bir son vermek için birlikte çalışılması ve dünyanın dikkatinin daha fazla Filistin'e, Gazze'ye çekilmesi ve İsrail zulmünün durdurulması konusunu dile getirdik. Papa Fransuva, Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya barışı için gücü olan ve çok çalışan az sayıda liderden birisi olduğunu vurguladı. Bu sebeple şahsen selamlarını kendisine iletmemizi istedi ve 'Yaptıkları için çok teşekkür ediyorum.' ifadesini kullandı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı

Başkan Erbaş, aile müessesinin de ikili görüşmelerinde gündeme geldiğini ifade ederek, "Ailenin çok önemli olduğu ve aileyi tehdit eden unsurlar konusunda istişarelerde bulunduk. Bize emanet olan ve hepimizin evi durumunda olan dünyamız yani çevre konusundaki düşüncelerimizi de paylaştık. Bu konuda da çevrenin korunması, ailenin korunması, dünyanın korunması konusunda neler yapılabildiği hususlarını kendisiyle istişare ettik. Papa, bu konularla ilgili yapılması gereken çok işler olduğunu vurgulayarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dünya barışı için yaptığı çalışma ve gayretlerinden dolayı tekrar teşekkür etti." diye konuştu.

Ziyaretin önemine işaret eden Başkan Erbaş, "Gazze'de akan kanın, yapılan zulmün, katliamın, soykırımın son bulması noktasında bütün insanlığın dikkatinin tekrar çekilmesi ve özellikle bir an önce acilen ateşkesin sağlanması konusunda herkesin seferber olması, her kesimin her yetkilinin mutlaka bu konuda bir şeyler yapmasını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

İran-İsrail arasında yaşanan gerginliğin görüşülüp görüşülmediği yönündeki bir soruya da Başkan Erbaş, "Bu konularla ilgili çok detaya girmedik ama dünyada barışın gerçekleşmesi ve özellikle Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması konusunu merkeze aldık." şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva'ya gönderdiği Filistin mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer Papa Hazretleri,

Diyanet işleri Başkanımızı kabulünüz vesilesiyle, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Tarihsel derinliğe sahip Türkiye-Vatikan ilişkilerinin giderek ivme kazanmasından memnuniyet duyuyorum.

Türkiye, insani diplomasi şiarıyla Kırım'ın yasadışı ilhakının gerçekleştiği 2014 yılından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklerken, Filistinli masum sivillerin yaşam hakkının ve haklı davasının savunulmasında da en ön sıralarda yer almış, almaya da devam etmektedir.

Türkiye, 7 Ekim 2023 tarihinden beri gönderdiği 45 bin tona yakın insani malzemeyle Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke konumuna gelmiştir. Aralarında Hristiyanların da bulunduğu, 450 refakatçinin eşliğinde, 429 Gazzeli hasta ve yaralının tedavisi de ülkemizde sürdürülmektedir.

Öldürmenin tüm Semavi dinlerce haram kılındığı bilincine sahip olan insanlık, Gazze'de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemelidir. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, camiler, kiliselerin bilerek bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir.

Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin vücut bulması ve uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini alması şarttır.

Katolik Aleminin Ruhani Lideri Sayın Papa Fransuva

Vatikan

İnsani yardımların ulaştırılamaması nedeniyle açlıktan ölümlerin baş gösterdiği Gazze'de mübarek Ramazan ayında dahi ayrım gözetmeksizin devam eden İsrail saldırıları ve üçüncü yılına giren Ukrayna Savaşı'nın küresel etkileri başta olmak üzere, karşı karşıya bulunduğumuz meydan okumalar, uluslararası toplumun iş birliği ve eşgüdüm içinde hareket etmesini gerekli kılmaktadır.

Dünya çapında yayılan İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi son dönemde toplumlararası barış ve istikrarı tehdit eden eğilimler de akılda bulundurulduğunda dünyamız, kapsayıcı ve akılcı siyasete, her koşulda bütün taraflarla diyalog kurabilen aktörlere, tarihte hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır.

Bu anlayış çerçevesinde, ortak insani değerlerimiz ve dünya barışına hizmet etme gayemiz temelinde, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı anlayış kültürünü yaygınlaştırmak üzere, Vatikan'la diyalog ve iş birliğimizi daha da geliştirmekte kararlıyız.

Bu vesileyle, Milletim ve şahsım adına sağlık ve esenlik temennilerimi tekrarlıyorum."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vatikan\'da Papa Fransuva ile görüştü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Vatikan'da Papa Fransuva ile görüştü - Son Dakika

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