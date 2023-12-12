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Diyanet İşleri Başkanı: İlahiyat ve İslami ilimler fakülteleri programları güncellenmeli - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı: İlahiyat ve İslami ilimler fakülteleri programları güncellenmeli

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri programlarının, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının personel yeterlilikleri göz önünde bulundurularak güncellenmesi gerektiğini bildirdi. Erbaş, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının engellilere yönelik çalışmalarını da anlattı.

Diyanet İşleri Başkanı: İlahiyat ve İslami ilimler fakülteleri programları güncellenmeli
12.12.2023 - 20:05,
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri programlarının, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının personel yeterlilikleri göz önünde bulundurularak güncellenmesi gerektiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TİDKONSEY) İstişare Toplantısı, değerlendirme oturumuyla sona erdi.

Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan oturumun ardından yaptığı konuşmada, toplantıda görüşülen konuların gelecekte hem ilahiyat eğitimine hem de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü hizmetlerine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri arasında eş güdümün sağlanması amacıyla kurulan istişare heyetinin işlevselliğinin daha da arttırılmasının önemini vurgulayan Erbaş, "İlahiyat ve İslami ilimler fakülteleri programlarının Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının personel yeterliliklerinin göz önünde bulundurularak yapılandırılması ve güncellenmesi gerek." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının görme, işitme, zihinsel ve bedensel engellilere yönelik çalışmalarına da değinerek şunları kaydetti:

"Neredeyse her ilimizde görme, işitme, zihinsel, bedensel engelliler için Kur'an kurslarımız var. İşitme engellilere yönelik ilk defa İslam dünyasında Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü'nü çıkardık. Bunun hem basımını yaptık hem de video çekimlerini yaparak bütün işitme engellilerin istifade edebileceği bir duruma getirdik."

Kaynak: AA
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