Diyanet İşleri Başkanlığı 4 Bin Sözleşmeli Personel Alacak

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RESMİ Gazete'de yayımlanan ilan ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin sözleşmeli personel alacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı ilanına göre; taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Personel alımı için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak adaylar belirlenecek. Adaylar, KPSS puan sırasına göre yapılan başvurular arasından başkanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla değerlendirilecek.

Başvurular, 30 Aralık 2024- 10 Ocak 2025 tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adayların, 2024 yılı KPSS'den en az 50 puan almış olmaları, belirlenen öğrenim durumuna sahip olmaları ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki şartları taşımaları gerekiyor.