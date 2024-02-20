Diyanet İşleri Başkanlığı, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan avukat Feyza Altun hakkında ''Dini değerlere hakaret ettiği'' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

20.02.2024 15:20  Güncelleme: 15:39
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Sosyal medyada yaptığı küfürlü şeriat paylaşımı sonrası gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılan avukat Feyza Altun hakkında Diyanet İşleri Başkanlığınca suç duyurusunda bulunuldu.

PAYLAŞIMI SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medya üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alındı. Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık Altun'u "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Altun'un yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Avukat Feyza Altun'un serbest bırakılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği itiraz kararını değerlendirecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu

DİYANET'TEN ALTUN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı da avukat Feyza Altun hakkında "Dini değerlere hakaret ettiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Feyza Altun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı, avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Semih Yetkin: Şeriata karşı olmak İslam'a karşı olmaktır Diyanet doğru olanı yaptı 213 198 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Ülkenin kurucu liderine hakaret edenlere ses yok Tepki gösterene suç duyurusu öylemi Not olarak toplum hafızasında kalsın 220 154 Yanıtla
  • Semih Yetkin: Ben ateistim diyemeyen ben atatürkçüyüm diyor kılıf bu 149 126 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Komedi yaa, gerçekten komedi. Bide takmış, takıştırmış, makyaj kürk falan. Tezgahı ayarlamış önceden. Yazık… Sadece acıyorum. 116 103 Yanıtla
  • Erdinç KOÇ: Ülkenin kurucu lideri yasalarla fazlasıyla korunuyor. Tek bir sözede gerekli cezai işlem yapılıyor halkın ince ucuna dokunursa illaki bu ses edilecektir. Bu milletin dini çoğunluğu İslam’dır 110 97
  • Mehmet Aytekin: Hangi kurucudan bahsediyosun polis teşkilatı 170 yaşında itfaiye 130 yaşında istanbul üniversitesi 560 yaşında nasıl kurmuş pardon cumhuriyet 100 yaşında 83 85
  • Muhammet said Erol: Ülke kurucusu değil, rejim değiştirici desen daha doğru olur.. 77 72
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