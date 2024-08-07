Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İlahiyatlar Derneği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İlahiyatlar Derneği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İlahiyatlar Derneği (TÜİD) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, ilahiyat öğrencilerinin daha donanımlı yetişebilmesi için destek sağlamayı amaçlamaktadır.

07.08.2024 17:42
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İlahiyatlar Derneği (TÜİD) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve TÜİD arasındaki protokol, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katılımıyla Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ile TÜİD Başkanı Mehmet Salih Turan tarafından imzaladı.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Erbaş, ilahiyat öğrencilerinin daha donanımlı yetişebilmesi için Başkanlık olarak her zaman ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

İlahiyat fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin bir kısmının gelecekte Başkanlık'ta ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alacağını anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Gönlümüz ister ki mihrabı, minberi, kürsüyü layıkıyla iyi temsil eden öğrencilerimiz, ilahiyatlılarımız olsun. Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Seçmeli Kur'an dersleri, Seçmeli Peygamber Efendimizin hayatı dersleri var. Bu dersler gerçekten çok önemli. Milyonlarca öğrencimize bu dersleri en güzel bir şekilde öğreten öğretmenlerimizin olması lazım. Bunlar da ilahiyat fakültelerinde yetişiyor. İlahiyat öğrencilerimizin daha donanımlı yetişebilmesi için biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz."

Erbaş, TÜİD'in bu yıl, "Nübüvvetin Işığında Peygamberimin İzinde Kitap Okuma Yarışması" olarak düzenlediği İlahiyat Yıldızları Ödülleri programını önemli bulduğuna da işaret etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İlahiyatlar Derneği Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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