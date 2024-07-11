Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV, 'Yazımda Kardeşlik Var' eğitim kampını düzenliyor

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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğiyle düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" eğitim kampının 7'ncisi 14-21 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, 11 ilden 250 erkek ve 250 kız öğrencinin katılacağı kampta, gençlerin milli ve manevi değerler ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini tanıması hedefleniyor.

Gençlerin temel İslami bilgilerinin ve sosyalleşmelerinin artırılmasının hedeflendiği eğitim kampında, esnek ders programlarıyla temel düzeyde bilgi, bilinç ve becerilere katkı sağlanması amaçlanıyor.

Öğleden sonra yapılacak sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle öğrencilere sevgi, saygı, sorumluluk, yardımseverlik ve diğerkamlık gibi değerlerin pekiştirilmesi planlanıyor.

Program kapsamında tiyatro, dini musiki, işaret dili, keçe, seramik, ebru, takı tasarım kursları verilecek, sokak oyunlarıyla gezi ve ziyaret gibi etkinlikler düzenlenecek.

Okuma grupları oluşturularak kitap okuma faaliyetlerinin de yapılacağı eğitim kampının kapanış töreninde ise öğrenciler hazırladıkları gösterileri sergileyecek.