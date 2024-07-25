Diyanet-Sen, CHP'yi özür dilemeye ve zihniyetten vazgeçmeye davet etti - Son Dakika
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Diyanet-Sen, CHP'yi özür dilemeye ve zihniyetten vazgeçmeye davet etti

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in cuma hutbesiyle ilgili açıklamalarından dolayı CHP'yi özür dilemeye ve bu zihniyetten vazgeçmeye davet ettiklerini bildirdi. Diyanet-Sen üyeleri, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in, 19 Temmuz Cuma günü camilerde okunan tesettür ve evlilik hakkındaki hutbeyle ilgili açıklamalarına tepki göstermek amacıyla CHP önünde bir araya geldi. Diyanet-Sen Genel Başkanı Yıldız, konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığının toplumu din konusunda aydınlatmasının kanuni zorunluluk olduğunu belirterek, CHP'nin bu konuda saldırılarını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

25.07.2024 16:47
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Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in cuma hutbesiyle ilgili açıklamalarından dolayı CHP'yi özür dilemeye ve bu zihniyetten vazgeçmeye davet ettiklerini bildirdi.

Diyanet-Sen üyeleri, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in, 19 Temmuz Cuma günü camilerde okunan tesettür ve evlilik hakkındaki hutbeyle ilgili açıklamalarına tepki göstermek amacıyla CHP önünde bir araya geldi.

"Saçmalayan CHP haddini aşma" yazılı pankart açan grup adına basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen Genel Başkanı Yıldız, konuşmasının başında geçen hafta cuma günü camilerde okunan hutbeyi hatırlattı.

Yıldız, Diyanet İşleri Başkanlığının toplumu din konusunda aydınlatmasının kanuni zorunluluk olduğunu belirterek, Yücel'in, "Diyanet'in kanuni sorumluluğunu yerine getirmesine engel oluşturmaya ve algı operasyonlarıyla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını" savundu.

CHP'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üzerinden toplumun dini inançlarını siyasi malzeme yapmasına asla geçit vermeyeceklerini bildiren Yıldız, "Diyanet-Sen olarak, Diyanet İşleri Başkanlığını itibarsızlaştırmayı alışkanlık edenlere, bu çirkin saldırılarına asla müsaade etmeyeceğimizi tekrar haykırıyoruz. CHP'yi bu çirkin açıklamasından dolayı özür dilemeye ve artık bu köhne zihniyetten bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından Yıldız ve beraberindekiler, CHP Genel Merkezi otopark girişine, üzerinde "CHP haddini aşma Diyanet'e sataşma" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Deniz Yücel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet-Sen, CHP'yi özür dilemeye ve zihniyetten vazgeçmeye davet etti - Son Dakika

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