Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyanet'ten Cezaevi Eğitim Faaliyetleri

29.03.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet Başkanı Arpaguş, cezaevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerinin olumlu sonuçlarını paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Arpaguş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı işbirliğiyle ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerinin hayırlı neticelerini görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Protokol çerçevesinde ülke genelinde bulunan ceza infaz kurumlarında 976 din görevlisinin marifetiyle hükümlü, tutuklu ve yükümlülere yönelik din hizmeti, din eğitimi, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunduklarını vurgulayan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayarak icazet almaya hak kazanan tüm hükümlü ve tutukluları gönülden tebrik ediyor, bu anlamlı süreçte emek veren din görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnsanı merkeze alan, umut ve yeniden kazanımı esas alan bu kıymetli çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyor, işbirliği ve destekleri dolayısıyla Sayın Bakan'ımızın şahsında Adalet Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 18:04:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Diyanet'ten Cezaevi Eğitim Faaliyetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.