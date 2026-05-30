Diyanet'ten Hac Ödülü

30.05.2026 16:04
Diyanet, Suudi Arabistan'dan 'En Başarılı Hac Organizasyonu' ödülünü kazandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca "En Başarılı Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mekke'de düzenlenen Lebbeytüm Ödül Töreni'nde, Diyanet "En Başarılı Hac Organizasyonu" kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlığın birinciliğe layık görülmesinden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

Arpaguş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan'ın da "En Başarılı İletişim ve Koordinasyon" ödülünü almasının sevinçlerini daha da anlamlı kıldığını ifade etti.

Elde edilen başarının, hacılara en iyi şekilde hizmet sunmak için çalışan personelin özverili emeği, hacıların duaları ve milletin desteğinin bir sonucu olduğunu kaydeden Arpaguş, başarıda emeği geçen personele teşekkür ederek hacıların ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.

Arpaguş, "Rabb'imize hamdolsun ki hacılarımıza hizmet yolunda böylesine güzel neticelere ulaşabiliyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı heyecan, sorumluluk ve adanmışlıkla çalışmaya, milletimize ve hacılarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

