Diyanet\'ten Kazak Müslümanlarına Ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Başmüftü Naurızbay Taganulı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, kabulde, Taganulı'ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Taganulı ise Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanması dolayısıyla Arpaguş'u tebrik etti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca ve Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk de hazır bulundu.