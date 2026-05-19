Diyanet'ten Saldırılara Kınama

(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mersin'deki silahlı saldırı ile ABD'nin San Diego kentindeki İslam Merkezi'ne yönelik saldırıyı kınayarak, masum insanları hedef alan şiddetin ve ibadethanelere yönelik saldırıların asla kabul edilemeyeceğini belirtti; hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileğinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Mersin'de meydana gelen silahlı saldırı ile ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrindeki İslam Merkezi'ne yönelik saldırıya ilişkin mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Dün Mersin ilimizde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımızın ise yaralanmış olduğunu büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Hüznümüz hafiflemeden, gece saatlerinde ise ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrindeki İslam Merkezi'ne de bir saldırı gerçekleştirildiğini öğrendim. Her ne sebeple olursa olsun, masum insanların hunharca katledilmesi asla kabul edilemez. Bir ibadethanenin, eğitim kurumunun saldırıya uğraması ise hiçbir gerekçeyle izah edilemez. Toplumsal huzuru ve birlikte yaşama kültürünü tehdit eden bu tür saldırlar, bir nefret suçu olarak tanımlanmalı ve hukuk önünde vicdanları teselli edecek şekilde muamele görmelidir. Bu vesileyle; her iki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Yüce Allah camilerimizi, cemaatlerimizi ve bütün insanlığı her türlü şiddet, nefret ve kötülükten muhafaza eylesin."