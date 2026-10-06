Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alınan 6 kişi serbest kaldı, 2 yaralı taburcu oldu - Son Dakika
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Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alınan 6 kişi serbest kaldı, 2 yaralı taburcu oldu

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Diyarbakır Adliyesi'nde duruşmayı bekleyen iki taraf arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada yaralanan 2 kişi, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan 6 kişi ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı; tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Diyarbakır Adliyesi'nde duruşmayı bekleyen iki taraf arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada yaralanan 2 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alınan 6 kişi serbest kaldı, 2 yaralı taburcu oldu - Son Dakika
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