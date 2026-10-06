Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alınan 6 kişi serbest kaldı, 2 yaralı taburcu oldu

Diyarbakır Adliyesi'nde gözaltına alınan 6 kişi serbest kaldı, 2 yaralı taburcu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşmayı bekleyen iki taraf arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada yaralanan 2 kişi, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan 6 kişi ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı; tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşmayı bekleyen iki taraf arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada yaralanan 2 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: DHA
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