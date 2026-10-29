Diyarbakır Bağlar'da iş yerindeki yangın söndürüldü, inceleme başlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Bağlar'da iş yerindeki yangın söndürüldü, inceleme başlatıldı

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Diyarbakır Bağlar\'da iş yerindeki yangın söndürüldü, inceleme başlatıldı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı; çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sönüdürüldü.

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA
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