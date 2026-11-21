Diyarbakır Bağlar'da minibüsü son anda fark eden yaya kazadan geri adım atarak kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, hızla yaklaşan minibüsü son anda fark edip geri adım attı. Yaya böylece minibüsün altında kalmaktan kurtulurken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hızla gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen yaya, üzerine doğru gelen minibüsü fark ederek son anda geri adım attı. Olası kazanın önlendiği o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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