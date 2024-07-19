Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Edildi

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Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi avlusunda kurulan stantlarda cuma namazı sonrası 5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

Etkinliğe katılan Vali Murat Zorluoğlu ve Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir de aşure ikramında bulundu.

Vali Zorluoğlu, vatandaşlara ve cami cemaatine yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Vatandaşların muharrem ayını tebrik eden Zorluoğlu, "Bu ayın hürmetine inşallah hem ülkemizde hem dünyada barış ve esenlik hakim olsun. Bu vesileyle başta Gazze olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinde zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimize de inşallah Mevla'm kısa zamanda ferahlık nasip eylesin." dedi.

Bingöl

Bingöl'de Ulucami önünde kurulan stantta, cuma namazının ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Programa katılan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da vatandaşlara aşure ikram etti.

Usta, gazetecilere, etkinliği düzenleyen Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Vatandaşlarımız çok güzel ilgi gösterdi. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Batman

Batman'da Şevket Başak Camisi önünde aşure ikramı için stant kuruldu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli, cuma namazı sonrasında 3 bin kişiye aşure ikram etti.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi önünde de cuma namazından sonra aşure dağıtıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerince 3 bin kişiye aşure ikram edildi.