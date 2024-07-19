Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Edildi

Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde binlerce kişiye aşure ikram edildi. Diyarbakır'da 5 bin kişiye aşure dağıtılırken, Bingöl'de Ulucami önünde stant kurularak vatandaşlara aşure ikram edildi. Batman'da Şevket Başak Camisi önünde ve Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi önünde de aşure dağıtıldı.

19.07.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camisi avlusunda kurulan stantlarda cuma namazı sonrası 5 bin kişiye aşure ikramı yapıldı.

Etkinliğe katılan Vali Murat Zorluoğlu ve Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir de aşure ikramında bulundu.

Vali Zorluoğlu, vatandaşlara ve cami cemaatine yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Vatandaşların muharrem ayını tebrik eden Zorluoğlu, "Bu ayın hürmetine inşallah hem ülkemizde hem dünyada barış ve esenlik hakim olsun. Bu vesileyle başta Gazze olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinde zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimize de inşallah Mevla'm kısa zamanda ferahlık nasip eylesin." dedi.

Bingöl

Bingöl'de Ulucami önünde kurulan stantta, cuma namazının ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Programa katılan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da vatandaşlara aşure ikram etti.

Usta, gazetecilere, etkinliği düzenleyen Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Vatandaşlarımız çok güzel ilgi gösterdi. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Batman

Batman'da Şevket Başak Camisi önünde aşure ikramı için stant kuruldu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli, cuma namazı sonrasında 3 bin kişiye aşure ikram etti.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi önünde de cuma namazından sonra aşure dağıtıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerince 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

Kaynak: AA

Şakir Nuhoğlu, Muharrem Ayı, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Cami, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
14:04 Afra Saraçoğlu’nun annesi, kızı için yapılan ’’Yeteneksiz’’ yorumunu görünce çılgına döndü Afra Saraçoğlu'nun annesi, kızı için yapılan ''Yeteneksiz'' yorumunu görünce çılgına döndü
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 15:44:58. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement