Diyarbakır-Bingöl yolundaki kazada şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır-Bingöl kara yolunda sabah saatlerinde kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi; kazada sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü tedaviye alınırken, vinçle kaldırılan TIR sonrası kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.
Bingöl'de kontrolden çıkan TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken, devrilen TIR'ın bulunduğu yerden çıkarılması için bölgeye vinç çağrıldı. Kurtarma çalışması sırasında güvenlik amacıyla kara yolu ulaşıma kapatılırken, güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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