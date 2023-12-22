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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hz. Süleyman Camisi'nin su sisteminde dezenfekte çalışması yürüttü - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hz. Süleyman Camisi'nin su sisteminde dezenfekte çalışması yürüttü

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Hz. Süleyman Camisi'nin su sisteminde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Uzman ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda halk sağlığını olumsuz etkileyecek herhangi bir bakteriye rastlanmadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hz. Süleyman Camisi\'nin su sisteminde dezenfekte çalışması yürüttü
22.12.2023 - 14:12,
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hz. Süleyman Camisi'nin su sisteminde dezenfekte çalışması yürüttü.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talep üzerine Hz. Süleyman Camisi'nin bulunduğu alanda tam otomatik klor dozaj sistemi kurarak, doğal kaynak suyunu dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Uzman ekipler, çalışmanın ardından numuneleri içme suyu analiz laboratuvarında incelemeye aldı. Numunelerde halk sağlığını olumsuz etkileyecek herhangi bir bakteri oluşumuna rastlanmadı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmanın yapıldığı yerde incelemede bulundu.

Hz. Süleyman Camisi'nde akan suyun şehir şebeke sistemi içinde yer almadığını belirten Tutşi, şunları kaydetti:

"Hz. Süleyman Camisi'nin çeşmelerinden akan doğal kaynak suları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Amida Höyük altından gelmektedir. Burası arkeolojik höyük alanındaki tarihi su kaynağından beslenmektedir. Bu sistem tarihi, münferit ve höyük koruma alanına özgü bir sistemdir. Bu yapılar gerek arkeolojik ve gerekse tarihi kazı alanlarında olduğundan DİSKİ kent içme suyu sisteminden bağımsızdır. DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent içme suyu sistemine bağlı olmamasına rağmen halk sağlığını göz önünde bulundurarak gerekli çalışmaları başlatmış, tam otomatik klor dozaj sistemi kurarak doğal kaynak suyunu dezenfekte etmeye başlamıştır. Ekiplerimiz sistemi kurduktan sonra numune alarak içme suyu laboratuvarımızda analizi yapılmıştır. Yapılan su analizleri sonucunda halk sağlığını olumsuz etkileyecek herhangi bir bakteriyolojik oluşuma rastlanmamıştır. Kent genelindeki içme suyu sistemimize bağlı tüm ünitelerde devamlı olarak su sağlığı ve kalitesi kontrolleri yapılmaktadır. Diyarbakır'da su çeşmeden içilir."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hz. Süleyman Camisi'nin su sisteminde dezenfekte çalışması yürüttü - Son Dakika
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