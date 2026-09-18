Diyarbakır Çermik\'te 4 bin 500 aileye kömür desteği başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 4 bin 500 aileye kömür desteği sunulmaya başlandı.

Çermik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ailelere kömür dağıtımına başlandı.

Kaymakam Adem Karataş'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmada, ilçe merkezi ve köylerde yaşayan 4 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye toplam 3 bin 600 ton kömür ulaştırılması planlanıyor.

SYDV tarafından gerçekleştirilen çalışmalar belirlenen program doğrultusunda sürdürülecek.