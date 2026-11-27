Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrencilere eğitim desteği sunuluyor.

Çermik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen çalışma kapsamında ailelerin eğitim giderlerine katkı sağlanması ve öğrencilerin eğitim hayatlarının desteklenmesi amacıyla 4 bin 561 öğrenciye eğitim yardımı yapılmaya başlandı.

Yardımdan yararlanmak isteyen ailelerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurabileceği belirtildi.