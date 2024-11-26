Diyarbakır'da 10 Terör Zanlısı Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, Diyarbakır'da 10 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Eskişehir'e gönderileceği öğrenildi.
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