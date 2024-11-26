Diyarbakır'da 10 Terör Zanlısı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 10 Terör Zanlısı Gözaltına Alındı

PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İşlemler sonrası Eskişehir'e gönderilecek.

26.11.2024 10:18
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Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, Diyarbakır'da 10 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Eskişehir'e gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

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