Diyarbakır'da 10 Tutuklama

Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilde kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteren organize suç yapılanmalarına karşı çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda Mustafa Köse elebaşılığındaki çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün takibe alındığı belirtilen açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında örgütün, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına karıştığının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, örgüt faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik 12 Mart'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 29 şüphelinin yakalandığına, AK-47 uzun namlulu tüfek, 11 ruhsatsız tabanca ile farklı çap ve ebatta 673 fişek ele geçirildiğine işaret edilerek, emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 10'unun çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, 3'ünün ise serbest bırakıldığı, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.