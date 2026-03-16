Diyarbakır'da 10 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 29 şüpheliden 10'u tutuklandı, 3'ü firari.

Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilde kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteren organize suç yapılanmalarına karşı çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda Mustafa Köse elebaşılığındaki çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün takibe alındığı belirtilen açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında örgütün, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına karıştığının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, örgüt faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik 12 Mart'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 29 şüphelinin yakalandığına, AK-47 uzun namlulu tüfek, 11 ruhsatsız tabanca ile farklı çap ve ebatta 673 fişek ele geçirildiğine işaret edilerek, emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 10'unun çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, 3'ünün ise serbest bırakıldığı, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 14:55:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.