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Diyarbakır'da 102 milyon kök kenevir ve 47 ton esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 102 milyon kök kenevir ve 47 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, jandarma tarafından 102 milyon 594 bin kök kenevir bitkisi ve 47 ton 60 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonlar, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanların faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve adalete teslim etmek amacıyla gerçekleştirildi.

03.01.2024 - 11:42,
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DİYARBAKIR'da, jandarmanın 2023 yılında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında, 102 milyon 594 bin kök kenevir bitkisi ve 47 ton 60 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 102 milyon 594 bin kök kenevir bitkisi ile 47 ton 60 kilogram esrar ele geçirildi. (DHA)

Diyarbakır\'da 102 milyon kök kenevir ve 47 ton esrar ele geçirildi
Kaynak: DHA
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Kenevir, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 102 milyon kök kenevir ve 47 ton esrar ele geçirildi - Son Dakika
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