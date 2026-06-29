Diyarbakır'da 124 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 124 Zanlı Yakalandı

29.06.2026 14:51
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JASAT koordinesinde düzenlenen operasyonlarla haklarında hapis cezası bulunan 124 zanlı yakalandı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 124 zanlı, Jandarma Suç Arama Timleri (JASAT) koordinesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Diyarbakır'da suçun önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda nitelikli yağma, kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma gibi suçlardan arananların da arasında bulunduğu 124 kişi yakalandı.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, JASAT, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 124 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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