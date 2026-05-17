Diyarbakır'da 15 Yaşındaki Kız Tabancayla Öldürüldü
Diyarbakır'da 15 Yaşındaki Kız Tabancayla Öldürüldü

Diyarbakır'da 15 Yaşındaki Kız Tabancayla Öldürüldü
17.05.2026 20:18
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 15 yaşındaki Hülya Asar, evde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Olay, 15 Mayıs'ta ilçeye bağlı kırsal Harabe Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Sabah saatlerinde Hülya Asar'ı yerde hareketsiz halde bulunan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Asar'ın karnından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Asar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tabancaya el konulurken, bazı aile üyeleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Asar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

