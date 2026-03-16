Diyarbakır'da 159 Suçlu Yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 159 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık", "silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 159 kişi yakalandı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.