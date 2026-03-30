Diyarbakır'da 162 Hükümlü Yakalandı
Diyarbakır'da 162 Hükümlü Yakalandı

30.03.2026 18:21
Diyarbakır'da Jandarma, çeşitli suçlardan aranan 162 hükümlüyü yakaladı ve tutuklandı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Jandarma Suç Araştırma Timleri, düzenledikleri çalışma sonucu, çeşitli suçlardan aranan 162 hükümlüyü yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda, aralarında kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 162 kişi yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanıp cezaevi gönderildi.

Kaynak: ANKA

