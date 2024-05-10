Diyarbakır'da 167 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 167 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da 167 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 167 kilogram toz esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağ somut delillerle ortaya konuldu. Operasyon sonucunda, Yolçatı ve Hedik mahallesi kırsalında bulunan 2 ayrı noktada uyuşturucu maddeler ve bunları gizleyenler adalete teslim edildi.

10.05.2024 16:03
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 167 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Yolçatı ve Hedik mahallesi kırsalında 2 ayrı noktada operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 167 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

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