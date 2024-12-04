Diyarbakır'da 181 Tutuklama

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Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 479 şüpheliden 181'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, geçen ay eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yürütülen çalışmalar kapsamında 479 kişi gözaltına alındı.

Yapılan kontrol ve aramalarda, 123 ruhsatsız tabanca, 32 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca ve 1851 fişek ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan arama kaydı olan 238 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 181'i tutuklandı.