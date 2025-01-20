Haber: Ahmet ÜN
(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, aralarında Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Aziz İhsan Aktaş'ın yakınları ve eski AK Parti'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun da bulunduğu 26 kişi hakkında dava açıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamu ihalelerine fesat karıştıkları suçlamasıyla 26 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.
17. Asli Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüpheliler hakkında, "kamu kurumu ihalesine fesat karıştırmak" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede yer alan şüpheliler arasında, İstanbul'da suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Aziz İhsan Aktaş'ın yeğenleri, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun yanı sıra hakkında gözaltı kararı bulunan Beşiktaş Belediyesi Destek Mali İşler Müdürü Ferit Tutşi yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da 26 Kişi Hakkında Yolsuzluk Davası Açıldı - Son Dakika
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