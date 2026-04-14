Diyarbakır'da 37 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Diyarbakır'da 37 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu

14.04.2026 10:54
Diyarbakır merkezli operasyonda 23 şüpheliden 10'u tutuklandı; dolandırıcılıkta 37 milyon lira vurgun yapıldı.

DİYARBAKIR merkezli 4 ilde, kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılıkla 37 milyon liralık vurgun yapan şebekeye yönelik düzenlenen 'Suflör' operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve sanal medya ağlarından dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Diyarbakır merkezli İstanbul, Antalya ve Batman'da eş zamanlı 'Suflör' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 23 şüpheli yakalandı.

37 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin, sanal medyadan kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıttıkları ve ikinci el eşya satışı bahanesiyle vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlendi. Dolandırıcıların, mağdurlarla yaptıkları telefon görüşmeleri sırasında yanlarındaki diğer suç ortaklarının arkadan 'sufle' vererek konuşmaları yönlendirdiği tespit edildi. Şüphelilere ait banka hesaplarını inceleyen ekipler, şebekenin bu yöntemle yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığını ortaya çıkardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10'u, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Diyarbakır, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Kamu, Suç, Son Dakika

11:10
10:52
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:50
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:52
10:16
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
Şanlıurfa’da liseye silahlı baskın 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
