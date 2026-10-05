Diyarbakır'da 5 katlı binanın sıvası kaldırıma düştü, kadın ve çocuk son anda kurtuldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 5 katlı binanın sıvası kaldırıma düştü, kadın ve çocuk son anda kurtuldu

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Diyarbakır\'da 5 katlı binanın sıvası kaldırıma düştü, kadın ve çocuk son anda kurtuldu
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 5 katlı bir binanın son katındaki dış cephe sıvası, dün akşam henüz bilinmeyen nedenle koparak kaldırıma düştü. Kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk, üzerlerine düşen sıva parçalarından son anda kurtuldu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da, 5 katlı binanın dış cephe sıvasının bir bölümü kaldırıma düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk, sıva parçalarından son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın son katındaki dış cephe sıvasının bir bölümü, henüz bilinmeyen nedenle koptu. Sıva parçaları kaldırıma düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk, sıva parçalarının üzerlerine düşmesinden son anda kurtuldu. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 5 katlı binanın sıvası kaldırıma düştü, kadın ve çocuk son anda kurtuldu - Son Dakika
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