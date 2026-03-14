Diyarbakır'da 81 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Diyarbakır'da tırda 81 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde yürütülen geniş çaplı çalışmalar sonucunda takibe alınan tır, uygulama noktasında durduruldu.
Tırda yapılan aramalar sırasında dedektör köpeğin tepkisi ve ekiplerin dikkati sayesinde gizlenmiş 81 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
