DİYARBAKIR'da, yerleşim yerlerine yakın tarlada çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarı'ndaki tarlada, öğle saatlerinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, yerleşim yerlerine ulaşamadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?