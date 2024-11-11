Diyarbakır'da Aranan İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Aranan İki Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır\'da Aranan İki Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da, kasten öldürme ve uyuşturucu suçlarından aranan iki kişi operasyonla yakalandı.

11.11.2024 16:18
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Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 2016'dan beri aranan H.K. ve "uyuşturucu" suçundan 2009'dan bu yana aranan N.Ş'nin Lice ve Hazro ilçelerinde olduğu bilgisini aldı.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

H.K. ve N.Ş. jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Aranan İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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