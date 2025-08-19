Diyarbakır'da Asansörde Mahsur Kalan 8 Taraftar Kurtarıldı

Diyarbakır'da stadyumdaki asansörde mahsur kalan 8 taraftarın kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında dün akşam oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK maçını izlemeye giden taraftarlardan 8'i stadyumdaki asansörde mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma yürüttü. Taraftarlar, ekiplerce asansörden çıkarıldı.
Bu arada, taraftarların kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
