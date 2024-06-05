Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde attan düşen kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde attan düşen kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Diyarbakır\'ın Kulp ilçesinde attan düşen kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşayan İlhami O., attan düşerek kafa travması geçirdi. Yakınları tarafından yardım istendi ve ambulans helikopter çağrıldı. Hasta, helikopterle Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne taşındı ve oradan Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

05.06.2024 16:13
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde attan düşerek yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı kırsal Akçasır Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki İlhami O. dengesini kaybedip attan düştü.

Kafa travması geçiren İlhami O'nun yakınları yetkililerden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı için ambulans helikopter istendi.

Ambulans helikopterle alınan hasta, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirildi.

Yaralı, burada hazır bekletilen ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde attan düşen kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

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