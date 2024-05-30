Diyarbakır'da belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili basın açıklaması yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili basın açıklaması yapıldı

Diyarbakır\'da belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili basın açıklaması yapıldı

Diyarbakır'da BEM-BİR-SEN ve Hizmet İş Sendikası tarafından belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili basın açıklaması yapıldı. Sendika temsilcileri ve üyeler, belediye önünde toplanarak baskılara karşı durduklarını belirtti. Açıklamada, DEM Partili belediyelerin hukuk dışı uygulamalar, baskılar ve işten çıkarmalarla çalışanları mağdur ettiği ifade edildi. Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı ise işten çıkarmaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

30.05.2024 15:43
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Diyarbakır'da Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) ile Hizmet İş Sendikası tarafından belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili basın açıklaması yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen sendika temsilcileri ve üyeler "Baskılar bizi yıldıramaz", "Derdimiz ekmeğimiz" yazılı dövizler taşıdı.

Belediyeden çıkarılan işçiler adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, 31 Mart'ta seçimi kazanan DEM Partili bazı belediyeler tarafından bazı işçilerin işten çıkarıldığını belirtti.

Tekdemir, şöyle dedi:

"DEM'li belediyeler seçimlerden hemen sonra hukuk dışı uygulamalar, baskılar, sürgünler, işten çıkarmalarla barışçıl ve demokratik çalışma iradesini reddeden hukuk dışı yol ve yöntemlerle insanları emeği ve ekmeğinden etti. Hak, hukuk ve özgürlük söylemleriyle seçime giren, belediyeleri kazandıktan sonra çalışanları hedef alan, onları görev tanımlarıyla uymayan işlerde çalışmaya zorlayan, sürgünlere maruz bırakan ve işten çıkaran bir tabloyla karşı karşıyayız. İşçi ve memur kardeşlerimizin emeğini, ekmeğini göz ardı etmeyin, onlara saygı duyun. Hak-İş ve Memur-Sen olarak sonuna kadar işçi ve memur kardeşlerimizle dayanışmamızı büyüteceğiz, onların yanında olacağız ve asla bu yapılan haksızlıklara, hukuksuzluklara pabuç bırakmayacağız. Ekmeğimiz ve emeğimiz için mücadelemizi yükseltmeye kararlıyız."

Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman da belediyelerde işten çıkarılmaların kabul edileyemeceğini belirtti.

Kahraman, şunları söyledi:

"31 Mart'tan bu yana Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 10, Bağlar Belediyesinden 160, Kayapınar Belediyesinden 10, Sur Belediyesinden 14, Ergani Belediyesinden 24 ve Yenişehir Belediyesinden de 12 olmak üzere 230 emekçi hiçbir haklı sebep gösterilmeksizin ekmeğinden edildi. DEM Partili belediyenin tek zulmü işçi kıyımlarıyla sınırlı kalmadı. Sendika üyelerimize yönelik açık bir ayrımcılık yaparak onları ötekileştirme, yetkilerini ellerinden alma, kadrolu yönetici pozisyonunda olanları pasife çekme, yer değişiklikleri yapma, kadroya uygun olmayan sınıfta görevlendirme gibi yollara başvurarak mobbing uygulandığını görüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili basın açıklaması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili basın açıklaması yapıldı - Son Dakika
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