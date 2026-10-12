Diyarbakır'da bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığın tutukluluğu devam etti

Diyarbakır'da geçen yıl tartıştığı Erkan Ceylan'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Yusuf D, maktulün eşi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada savunma yapan sanık Yusuf D, maktulün 8 yıl boyunca eşini rahatsız ettiğini iddia ederek, "Konuşmak için gittim, öldürme maksadım yoktu. Sonra olay bu şekilde gelişti. Pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Maktulün eşi ise eşinin ölümünün kendisinin ve çocuklarının hayatını olumsuz etkilediğini belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada daha sonra tanıklar dinlendi.

Maktulün ailesinin avukatı, sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, merkez Bağlar ilçesinde 12 Eylül 2025'te bıçaklı saldırı sonucu Erkan Ceylan'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanık Yusuf D'nin "tasarlayarak kasten öldürme" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.