 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da bir ayda hafız olan genç kız - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da bir ayda hafız olan genç kız

Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Müftülüğünce açılan Kur'an kursunda eğitim gören 17 yaşındaki Nur Muhammed, bir ayda hafız oldu. Muhammed, aynı zamanda eğitimine devam ederek doktor olma hedefine de yönelik mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Diyarbakır\'da bir ayda hafız olan genç kız
08.01.2024 - 12:18,  Güncelleme: 12:40
Abone Ol

Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Müftülüğünce açılan Kur'an kursunda eğitim gören 17 yaşındaki Nur Muhammed, bir ayda hafız oldu.

Ailesi ile Diyarbakır'da yaşayan Suriyeli Nur Muhammed, 13 yaşındayken Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Bir yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da İlçe Müftülüğünce açılan Kur'an kursuna devam eden Muhammed, gördüğü eğitimle hafız oldu, belge aldı.

Nur Muhammed, AA muhabirine, ilk kayıt yaptırdığı kursta hocasına hafız olmak istediğini söylediğini, bunun üzerine hocasının kursun duvarına kocaman harflerle "Nur Hafız" yazdığını belirtti.

Bunun kendisini çok motive ettiğini anlatan Muhammed, "Bir cüz ile başladım fakat otizmli kardeşimin tedavisi için bir süre İstanbul'a gitmek zorunda kaldık. Diyarbakır'a döndüğümüzde Namık Kemal Ortaokuluna kayıt yaptırdım. Ailede ilk hafız olmak istiyordum ama iki kardeşim benden önce hafız oldu. Biri 7 ayda, biri de bir yılda hafızlığını tamamladı." dedi.

Yengesinin aracılığıyla Kayapınar İlçe Müftülüğüne bağlı "Huzurevleri Kur'an Kursu"na kayıt yaptırdığını ifade eden Muhammed, bir ayda hafız olacağını söylediğinde hocasının kendisine inanmadığını belirtti.

Muhammed, "Bir ayda cüzlerimi tamamladım ve hafız oldum. Aynı zamanda eğitimime de devam ediyorum. Şu an 12. sınıfa gidiyorum. Babam hep doktor olmamı istiyor. Babama sözüm vardı. Hafız oldum şimdi de doktor olmak için mücadele edeceğim. Böylece hem kendi isteğimi hem de babamın isteğini yerine getirmiş olurum." diye konuştu.

Kur'an kursunda öğretici Reşahat Türk de Nur Muhammed'in bir ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Türk, şunları söyledi:

"17 yıldır bu kursta hafızlık eğitimi veriyorum. Nur Muhammed geldiğinde Kur'an-ı Kerim'i bir ayda ezberleyeceğini söyledi ve ben inanamadım. Sonra 3, 5, 10 sayfa alıp, ezberlediğini gördüm. Çok iyi ezber yapıyordu ve biz de bunu değerlendirdik. Daha önce bizde 1 yılda hafız olanlar oldu ama bir ayda ilk defa bir öğrencimiz hafız oldu. Çok hanım ve çalışkan bir kızımız. Rabb'im yolunu açık etsin, onu doktor olarak da görmek isteriz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyarbakır, Kayapınar, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bir ayda hafız olan genç kız - Son Dakika


12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00
Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler

Son Dakika
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 12:59:40. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da bir ayda hafız olan genç kız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement