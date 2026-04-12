Diyarbakır'da Bungalov Dolandırıcılığı Operasyonu

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden "bungalov ev kiralama" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. 15 şüpheli gözaltına alınırken, MASAK raporuna göre hesaplarda 210 milyon işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen operasyonda, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden "bungalov ev kiralama" vaadiyle yüzlerce vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

210 milyon liralık işlem hacmi

Yapılan incelemelerde MASAK raporuna göre, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplam 210 milyon 58 bin 259 TL'lik bir işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

Diyarbakır merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon

Diyarbakır merkezli, İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Samsun ve Zonguldak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, dijital ortamda sahte kiralama sayfaları oluşturarak vatandaşları mağdur eden 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.