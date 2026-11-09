Diyarbakır\'da çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinesinde ilçe jandarma ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmada çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı ve işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA
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