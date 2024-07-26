Diyarbakır'da CHP'li vekilin ailesine yapılan saldırıya ilişkin 3 kişi tutuklandı, 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da CHP'li vekilin ailesine yapılan saldırıya ilişkin 3 kişi tutuklandı, 5 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine ise 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

26.07.2024 15:17
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da,  CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde 11 Temmuz günü CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında saldırıyı düzenledikleri tespit edilen gözaltına alınan V.G, U.Y. ve G.Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Topuz" adı verdikleri operasyonla, saldırıya ilişkin 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da CHP'li vekilin ailesine yapılan saldırıya ilişkin 3 kişi tutuklandı, 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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