Diyarbakır'da CHP'li vekilin ailesine yapılan saldırıya ilişkin 3 kişi tutuklandı, 5 kişi gözaltına alındı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı.
Diyarbakır merkez Sur ilçesinde 11 Temmuz günü CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında saldırıyı düzenledikleri tespit edilen gözaltına alınan V.G, U.Y. ve G.Ç. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Soruşturmanın genişletilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Topuz" adı verdikleri operasyonla, saldırıya ilişkin 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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