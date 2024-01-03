 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da çıkan yangında anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da çıkan yangında anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Muradiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen aile, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi. Yangın sonucunda dairede hasar meydana geldi.

Diyarbakır\'da çıkan yangında anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı
03.01.2024 - 01:33,
Abone Ol

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Muradiye Mahallesi 186. Sokak'taki bir apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında daire hasar gördü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyarbakır, Bağlar, Diyarbakır, Acil Durum, Hastane, Kaza, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da çıkan yangında anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


00:02
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
23:57
Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak
22:59
Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu
22:29
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:51
Karabük'te CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu Karabük'te CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu
21:33
Silahlı saldırıda ölen arkadaşının taziyesinde kalp krizinden hayatını kaybetti Silahlı saldırıda ölen arkadaşının taziyesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
21:03
MİT'in Mossad operasyonundan yeni detaylar ortaya çıktı MİT'in Mossad operasyonundan yeni detaylar ortaya çıktı
20:41
Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek

Son Dakika
00:02 Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
23:57 Hamas yöneticisini öldüren İsrail'e Hizbullah'tan tepki: Karşılıksız kalmayacak
22:59 Salih el-Aruri'nin öldürülmesinden sonra Hamas, İsrail ile esir takası ve ateşkes müzakerelerini durdurdu
22:29 Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ankara'da yakalandı
21:51 Karabük'te CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel otomobilde ölü bulundu
21:33 Silahlı saldırıda ölen arkadaşının taziyesinde kalp krizinden hayatını kaybetti
21:03 MİT'in Mossad operasyonundan yeni detaylar ortaya çıktı
20:41 Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
20:25 Genç kızın intihar girişiminin altından dram çıktı
19:41 Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 02:24:37. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da çıkan yangında anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement