Diyarbakır\'da çölyak hastalarına glütensiz yaşam eğitimi

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da çölyak hastalarına düzenlenen eğitim programında doğru beslenme, kaygı yönetimi ve güvenli gıdaya erişim konularında bilgilendirme yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Nadir ve Kronik Hastalıklar Şube Müdürlüğü, çölyak hastalarının tanı sonrası süreci daha sağlıklı yönetebilmeleri amacıyla glütensiz yaşam eğitim programı düzenledi. Programda, diyetisyen, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından katılımcılara rehberlik hizmeti sunuldu.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, çölyak hastaları ve yakınları katıldı. Programın açılışında konuşan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Aslan, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda engelli, yaşlı, nadir ve kronik hastalığa sahip yurttaşların toplumsal yaşama eşit katılımını destekleyen, hak temelli ve erişilebilir hizmetleri sürdürdüklerini belirtti.

Çölyak hastalarının yalnızca tedaviye değil, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek sosyal destek mekanizmalarına erişiminin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Aslan, "2025-2026 döneminde belirli periyotlarla toplam 6 bin 300 glütensiz gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Gıda desteği ile eğitimin birlikte yürütülmesi, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirirken yaşam kalitesini artıran bütüncül bir sosyal destek modeli oluşturuyor" diye konuştu.

Program kapsamında diyetisyen Emre Yağcı ile Sosyal Hizmet Uzmanı Fatma Kikizade, katılımcılara glütensiz beslenmenin temel ilkeleri, doğru beslenme alışkanlıkları, glütensiz yaşamın sürdürülebilirliği ve kaygı yönetimi konularında bilgi verdi.

HAK TEMELLİ HİZMETLER SÜRECEK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarının hak temelli hizmetlere, güvenilir bilgiye, güvenli gıdaya, sosyal ve ekonomik destek mekanizmalarına erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek. Programla çölyak hastalarının hastalıklarını daha iyi tanımaları, doğru beslenme alışkanlıkları kazanmaları ve glütensiz yaşamı günlük hayatlarının doğal bir parçası haline getirmeleri hedefleniyor.