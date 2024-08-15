Diyarbakır'da depremde ölen Galeria Sitesi müteahhidi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da depremde ölen Galeria Sitesi müteahhidi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır'da, Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve yaşamını yitirdi. Eser, deprem soruşturması kapsamında 17 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

15.08.2024 18:52
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(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerinin etkilediği kentler arasında yer alan Diyarbakır'da, 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenerek yıkılan ve 89 kişiye mezar olan Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Eser, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

17 yıl 6 ay hapis cezası almıştı

Deprem soruşturması kapsamında Galeria Sitesi'ne ilişkin davada, Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Eser, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: ANKA

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