Diyarbakır'da Dezavantajlı Çocuklara Yazılım Eğitimi

Diyarbakır'da dezavantajlı çocuklar ve okul öğrencileri etkinlik atölyelerinde yazılım gibi birçok alanda eğitim görüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki mahallelerde kalan dezavantajlı çocuklar ve ilkokul öğrencileri, gittikleri etkinlik atölyelerinde yazılımdan, birçok alandaki etkinliklerde eğitim alarak gelişimlerini sağlıyor.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Diyarbakır Öğrenim Birimi Yöneticisi Zehra Ekinci, öğrenim birimlerinin depremle birlikte Ergani ilçesinden Sur ilçesine taşınmaya başladığını söyledi. Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde dezavantajlı bölgede çocuklara ücretsiz etkinlik sunduklarını belirten Ekinci bu etkinlikleri yaparken okul ve milli eğitimle işbirlikleri olduğunu ifade etti.

Ekinci, protokol bağlamında okullardan çocukları getirdiklerini söyleyerek, "Ayrıca mahallede bireysel olarak çocuklarımıza ücretsiz etkinliklerimizi veriyoruz. Bu etkinliklerimizi verirken gönüllü arkadaşlarımızdan faydalanıyoruz. Buraya gelen bütün çocuklarımıza etkinlikleri gönüllü arkadaşlarımız veriyor. Genelde üniversite öğrencisi oluyor ama çalışan arkadaşlarımız da var" dedi.

Çocukları okullardan servislerle getirdiklerini kaydeden Ekinci, "Hafta sonları da genelde mahalledeki çocuklara gelip etkinlik veriyorlar. Sonbahar ve ilkbahar eğitimlerimiz oluyor. Tek ve iki döngü dediğimiz sistemde ilerliyoruz. 10 haftalık sürecimizde çocuklarımıza 5 farklı etkinlik odamızda 5 farklı etkinlik veriyoruz" diye konuştu.

Günlük toplam tek döngüde 72 çocuk alabildiklerini aktaran Ekinci, "Tasarım beceri atölyesinde çocuk, hem kodlamayı hem de tasarım yapmayı öğreniyor. 3D kalemlerle ve 3D yazıcı ile çocuklara öğretiyoruz. 10 haftanın sonucunda çocuğumuz 3D yazıcıdan artık çıktısını alabiliyor. Algo dijitalde de çocuğa tekrar kodlamayı öğretiyoruz. Algo dijital oyunumuz var. Kodlamayı bu oyun üzerinden anlatıyoruz. Çocuklarımız burada algoritmik düşünmeyi ve algoritmayı öğreniyor. Düşler atölyesinde ise, resim ve sanatla ilgili etkinliklerimizi yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek her türlü etkinliği odamızda yapıyoruz. Hatta çocukların en sevdiği etkinlik odamız diyebiliriz. Normal etkinlik odasında da fen ve matematik eğitimi görüyor çocuklar. Ayrıca İngilizce konuşma kulübü etkinliği de bu oda da görülüyor. Okuma odasında ise, drama etkinliği ve okuyorum oynuyorum etkinlikleri görülüyor. Burada üretici okuma ve düşünme üzerine etkinlikler. Buraya gelen çocuk tek döngüde 1,5 saat etkinlik görüyor. Şu an iki okulla var. Sabah ve öğlen döngüsü olarak" şeklinde konuştu.

Havacılık yönetimi 3'üncü sınıf öğrencisi Recep Karaköse, Çanakkaleli olduğunu, üniversite okumaya geldiğini ve öğrencileri gördüğünde çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"Gözlerindeki parlaklık ve eğitime olan açlığı görünce dedim ki buraya gelmeliyim" diyen Karaköse, "Çok da mutlu oldum. Şu an algodijital olarak eğitim veriyorum. Yazılım öğretiyoruz. Gençlerimize bir şey katmak beni çok mutlu ediyor. Buradaki çocuklar çok zeki, onu görüyorum. Bu dezavantaj konusunu çözmek için buradayız. Belki birçok çocuğumuz bilgisayara ulaşamıyor, burada ulaşmalarını sağlıyoruz. Birçok çocuğumuz belki yazılım ne demek bilmiyor. Onları burada ulaştırıyoruz. Böylelikle geleceğin yazılımcılarını, tiyatrocularını çıkartmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.